Dortmund-Mainz, pronostico 1X2 e risultato esatto

Dortmund-Mainz, indovina il risultato esatto e vinci i premi in palio!

Dortmund, in casa manca il 3-1: ecco quanto paga

Evidentemente per conquistare il titolo di campioni di Germania ai gialloneri mancano tre punti (in caso di arrivo in parità il Bayern sarebbe avanti per la miglior differenza reti) e così, nel match contro il Mainz, al Borussia serve soltanto la vittoria.

Un risultato tutto sommato possibile visto che l’undici di Magonza viene da quattro ko consecutivi e, soprattutto, non ha più niente da chiedere a questo campionato. Se si parte con il segno “1” come pronostico allora può essere utile sapere che l’unico risultato di vittoria ancora non fatto registrare in casa dai BVB è il 3-1 (e il Mainz non ha mai perso in trasferta con questo punteggio). Un risultato esatto che, per la cronaca, paga ben 10 volte la posta!