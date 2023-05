Pronostici Bundesliga, Colonia-Bayern: le statistiche e le quote

Ultimo impegno di campionato per il Bayern che, complice il ko interno con il Lipsia, è stato superato all’ultima curva dal Dortmund e adesso può sperare soltanto in un miracolo (i BVB non devono battere il Mainz) per vincere la Bundesliga. Il torneo per l’undici di Tuchel si chiude a Colonia contro una squadra che ormai non ha più alcun obiettivo da raggiungere.