Siviglia-Roma, il pronostico della finale di Europa League

Il pluridecorato Siviglia o la "new entry" Roma . Tutto pronto per la finale di Europa League 2022/23, gara equilibrata nelle previsioni dei bookmaker che accordano una leggera preferenza agli andalusi.

Siviglia-Roma, fai il tuo pronostico

Roma abbonata all'X primo tempo: scopri la quota

Chi vince alza al cielo un trofeo e si guadagna la Champions dell'anno prossimo. A Budapest la posta in palio è altissima, fondamentale saper gestire i vari momenti del match che potrebbe anche protrarsi oltre i regolamentari. Di questo avviso anche i bookie visto che il segno X al 90' vale 3, con la vittoria del Siviglia (segno 1) offerta a 2.75 e il 2 giallorosso a 2.90.

La Roma nelle quattro trasferte della fase a eliminazione diretta non è mai andata a segno, andalusi (retrocessi dalla Champions per il terzo posto nel loro girone) mai vittoriosi lontano dal Sanchez Pizjuan in Europa League. Motivi più che sufficienti per fare pendere l'ago della bilancia dalla parte degli esiti No Goal (1.70) e Under 2,5 (1.50).

L'equilibrio potrebbe caratterizzare anche e soprattutto la prima frazione di gara, tenendo presente che la Roma viene da cinque partite in Europa terminate in parità al riposo, segnatamente sullo 0-0. Uno sguardo alla quota dell'X primo tempo, un'eventualità offerta a 1.90. Un altro 0-0 a metà gara è proposto a 2.30.