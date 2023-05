Pordenone-Lecco, padroni di casa favoriti a 2.05

L'obiettivo del Pordenone è molto chiaro: amministrare il vantaggio acquisito nel match d'andata (vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Lecco) per strappare il pass valido per le semifinali playoff del torneo. La compagine friulana nella regular season ha fatto registrare ben 9 vittorie, 7 pareggi e soltanto 3 sconfitte davanti al proprio pubblico mentre l'undici lombardo in trasferta ha regalato ai suoi tifosi 5 vittorie, 6 pareggi e 8 ko.