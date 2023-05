Playoff Serie C, ok il segno 1 di Entella-Pescara

Allo stadio Comunale di Chiavari Entella e Pescara si giocano l'accesso alle semifinali dei playoff promozione. I " Delfini " si sono aggiudicati il match d'andata (2-1) grazie alle reti realizzate nella ripresa da Davide Merola e Salvatore Aloi . Entella quindi che si trova costretto a rincorrere contro una squadra che in questa stagione ha conquistato 31 punti in trasferta (9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il "Diavolo" allenato da Gennaro Volpe davanti al proprio pubblico ha tutte le carte in regola per provare a compiere l'impresa, i biancocelesti in casa non perdono dal lontano 17 dicembre e nelle successive 11 gare interne ufficiali ha fatto registrare ben 9 vittorie e 2 pareggi.

Fai ora i tuoi pronostici!

Padroni di casa favoriti al 90'

Per le quote l'Entella parte favorito a 2.05 mentre il successo del Pescara (a cui andrebbe bene anche un pareggio) si gioca a 3.30. I padroni di casa dovranno fin da subito spingere il piede sull'acceleratore, da provare l'Over 0,5 Casa al duplice fischio dell'arbitro.