Scommesse Siviglia-Roma, chi sarà il man of the match? Dybala a 9

Il giorno della finale di Europa League è arrivato e il fischio d'inizio di Siviglia-Roma è sempre più vicino. Con l'approssimarsi dell'evento aumentano le scommesse disponibili per questo evento, compresa quella sul Man of the match. Chi verrà eletto Mvp dell'incontro?

Mvp Siviglia-Roma, ecco la quota di Pellegrini

Tra gli osservati speciali del match c'è inevitabilmente Paulo Dybala, che ha fatto di tutto per mettersi a disposizione di Mourinho. L'argentino, a prescindere dal suo utilizzo (e dal minutaggio che lo Special One gli concederà), è tra i giocatori a cui è stata attribuita la quota più "bassa". La Joya man of the match è un'ipotesi da 9 volte la posta, al pari dell'attaccante del Siviglia En Nesyri e del portiere degli andalusi Bounou.

Per Abraham e Pellegrini la quota è 12, gli ex Serie A Lamela (ex Roma) e Suso pagano 15.