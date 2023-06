Scommesse Serie A, ecco il pronostico di Sassuolo-Fiorentina

Al "Mapei Stadium" arriva una "Viola" reduce dal 2-1 ottenuto al "Franchi" contro la Roma ma con la testa rivolta probabilmente verso la finale di Conference League in programma a Praga mercoledì prossimo contro il West Ham.

Berardi e compagni in casa con 23 gol realizzati e 20 subiti hanno già centrato il successo in 8 occasioni su 18 mentre nelle restanti 10 gare interne hanno fatto registrare 4 pareggi e 6 sconfitte. La Fiorentina invece numeri alla mano ha conquistato i tre punti soltanto in 5 trasferte e con 20 reti all'attivo e 20 al passivo viaggia lontano dal "Franchi" a una media di 1,11 reti realizzate e subite a partita.

Fai ora i tuoi pronostici!

Quote e statistiche dell'anticipo di Serie A

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il Sassuolo parte leggermente favorito a circa 2.50 mentre il successo dei toscani si trova in lavagna mediamente a 2.65. Curiosità: la compagine neroverde al "Mapei Stadium" ha chiuso ben 10 incontri con 2 o 3 reti al novantesimo mentre la Fiorentina ha fatto registrare il Multigol 2-3 per 10 volte in trasferta. La possibilità che questa partita termini ancora con un minimo di 2 e un massimo di 3 reti moltiplica la posta per 2.35. Il Goal è offerto solamente a 1.40 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5 è proposta a 1.68.

Sia il Sassuolo (in casa) che la Fiorentina (in trasferta) non hanno mai regalato il "2-2" al triplice fischio dell'arbitro (mai "Somma Gol 4" con la "Viola" in trasferta). Il cluster "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" si gioca a 2.60.