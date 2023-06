Fa Cup, finale City-United: migliori quote e pronostico

Manchester City-Manchester United, fai il tuo pronostico

Spettacolo a Londra, aria di Over 2,5

Il Manchester City ha terminato il campionato perdendo 0-1 col Brentford: fine di un’imbattibilità che durava dal 5 febbraio, data che coincide con un altro ko esterno per 1-0, rimediato dal Tottenham. Lo United ha invece battuto 2-1 il Fulham all’Old Trafford, bissando il precedente successo ottenuto a spese del Chelsea per 4-1.

A proposito di Chelsea, i Blues sono stati la prima vittima del City in questa loro cavalcata verso la finale: un netto 4-0 a cui ha fatto seguito l’1-0 rifilato all’Arsenal nei sedicesimi. Poi, Haaland e compagni hanno vinto i successivi impegni contro squadre che militano in serie minori. Nota bene: zero gol subìti dal team di Guardiola nel corso del torneo!

Lo United invece ha battuto... “tanta Premier League”: Everton, West Ham, Fulham (tutte per 3-1) e Brighton in semifinale ma solo ai calci di rigore dopo lo 0-0 di regolamentari e supplementari. Doveroso dar conto dei due precedenti stagionali, terminati con un successo per parte. Prima un roboante 6-3 per il City all’Etihad, poi un 2-1 per il Man Utd all’Old Trafford.

E sul neutro di Wembley che tipo di partita sarà? I bookie si aspettano un trionfo del City già al 90’, il segno 1 si trova a 1.48 su Cplay e Begamestar, la X vale 4.53 mentre il 2 paga 5.76. Su Better e GoldBet l'1 viaggia a 1.50, il segno X è a 4.75 e il 2 a 5.75.

Lecito attendersi una partita spettacolare, nonostante il City debba poi giocare la finale di Champions contro l’Inter: un derby è sempre un derby e mette in palio un trofeo (prestigioso). L’Over 2,5 si gioca a 1.60 su Better e GoldBet, a 1.57 su Cplay e Begamestar.