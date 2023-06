Ultima fatica per il Psg che scende in campo con quattro lunghezze di vantaggio sul Lens (secondo) e che quindi ha già potuto festeggiare la conquista del titolo di Campioni di Francia. In questi novanta minuti di gioco conclusivi i parigini riceveranno il Clermont che ha disputato un’ottima stagione (è settimo, a ridosso delle prime) ma che, a questo punto, non ha più nulla da chiedere al campionato.