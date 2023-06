Pronostici Serie A, Pengwin dà fiducia alla Juve di scena a Udine

Alle 21.00 di domani la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Juve, con gli ospiti che devono assolutamente vincere per provare a centrare un posto in Europa League.

Udinese: chiudere con una gioia

I friulani ormai hanno concluso da tempo la loro stagione e si trovano a metà classifica al sicuro con i loro 46 punti raccolti. La squadra di Sottil ha tuttavia perso una partita bruciante nell’ultimo turno contro la Salernitana, facendosi rimontare due reti di vantaggio dopo mezz’ora di partita. Nell’ultima davanti ai loro tifosi, a maggior ragione, i bianconeri vorranno sfoderare una grande prestazione. La Juve nell’ultima giornata ha perso la sfida casalinga contro il Milan per 0-1, finendo per ritrovarsi in settima posizione dopo la penalizzazione di 10 punti.

La squadra di Allegri al momento occupa dunque l’unico slot per la qualificazione alla prossima Conference League, ma con 3 punti potrebbe ancora sperare di centrare un posto per l’Europa League della prossima stagione. Il destino non è nelle mani della Vecchia Signora ma quanto meno ci dovrà provare. Nell’ultima partita di una stagione da archiviare per la Juventus, causa pessimi risultati e penalizzazione, il gruppo di Allegri dovrà comunque compattarsi e sperare quanto meno di prendersi i 3 punti per un posto in Europa. Udinese sicuramente ostica, lo ha dimostrato per tutta la stagione, ci si aspetta dunque una gara vibrante che i bianconeri proveranno a portare dalla loro parte. Il consiglio per questo incontro è X2 + Multigol 2-5.

Roma-Spezia, tra Europa e salvezza

I giallorossi puntano a mantenere almeno il 6° posto, i liguri invece devono salvarsi. Entrambe le squadre potrebbero partire a rilento, sia per la stanchezza della Roma dovuta all’interminabile finale di Europa League, sia per aspettare eventuali sviluppi da altri campi. Per questa ragione può essere una buona idea optare per l’esito Under 1.5 primo tempo.

Atalanta-Monza: blindare l'Europa League

Alle ore 21 di domenica la sfida tra Atalanta e Monza al Gewiss Stadium, con i padroni di casa che vogliono blindare il loro posto in EL.

Atalanta che arriva a questa partita dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, che l’ha fatta arrivare a quest’ultima sfida con 2 punti di vantaggio rispetto alla Juve settima. Serve una buona prestazione qua per centrare l’EL indipendentemente dal risultato delle altre.

Monza che ha condotto un campionato di altissimo livello ma che nello scorso weekend, dopo ben 8 gare finite senza sconfitte, ha perso per 0-1 nella gara contro il Lecce. Il gruppo di Palladino si trova in decima posizione e vorrà comunque dare battaglia, cercando di chiudere in ottava posizione.

Ci aspettiamo una gara frizzante e aperta con occasioni da rete sia da una parte che dall’altra. Dea che però tra le due sarà quella più interessata ai 3 punti, per questa ragione optiamo per un Multigoal 2-4 casa.

