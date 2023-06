Pronostici Serie A, le quote e le statistiche di Udinese-Juventus

La Juventus si appresta a chiudere la stagione sul campo di un' Udinese che in questo campionato ha perso soltanto tre partite in casa. Alla " Dacia Arena " la compagine allenata da Andrea Sottil con la bellezza di 30 gol all'attivo e soltanto 19 al passivo è riuscita a totalizzare ben 27 punti (6 vittorie e 9 pareggi).

Juventus favorita ma...

La "Vecchia Signora" nelle precedenti due giornate del torneo ha perso sia al "Castellani" contro l'Empoli (4-1) che all'Allianz Stadium con il Milan (1-0). Numeri alla mano si nota subito che la Juventus in trasferta ha segnato soltanto 17 gol e solo contro la Salernitana è riuscita a realizzarne più di due nello stesso incontro.

Le quote sorridono a Rabiot e compagni (il segno 2 paga doppio mentre il successo dei friulani è in lavagna a 3.75) ma visti i recenti risultati fatti registrare dalla squadra di Massimiliano Allegri non si possono di certo escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Può starci il Multigol Ospite 1-2 proposto a 1.55.