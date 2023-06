Formula 1: Verstappen vince in Spagna davanti alle Mercedes

Non c'è più quota per la vittoria di Verstappen che inanella un successo dietro l'altro accompagnato da Pole e Giro Veloce.

La buona prestazione delle Mercedes non sembra ancora poter cambiare gli equilibri di un mondiale dove gli appassionati di pronostici non si divertono al pari dei tifosi della Rossa.

Come Gollo aveva previsto, non solo Max ha vinto la gara ma il suo compagno Perez è rientrato facilmente in zona punti e l'unica piccola sorpresa è data dal podio con i due piloti Mercedes.

Stiamo quindi commentando il GP di Spagna appena concluso con il trionfo di Max Verstappen, che ha dominato la gara da vero campione. Dietro l’olandese ci sono Lewis Hamilton e Russell.

Al 4º posto arriva Perez seguito da Carlos Sainz.

La Ferrari non brilla a Barcellona con una prestazione nettamente inferiore a quella di Mercedes e Red Bull.

Charles Leclerc chiude il gran premio 11º dopo una partenza dalla pit lane. Il monegasco si qualifica 19º a causa di alcuni problemi alla sua monoposto. Il numero 16 corre in Spagna dopo aver cambiato retro treno e sospensioni.

La McLaren si spegne in gara dopo un contatto al primo giro tra Lando Norris e Lewis Hamilton. Il numero 4 è stato costretto a sostituire l’ala anteriore perdendo di fatto la possibilità di mantenere la posizione privilegiata guadagnata in qualifica. L’inglese della McLaren si classifica solo 18º.

L’Alpha Tauri vede un miglioramento di Nyck De Vries che conquista la 14º posizione dopo un inizio di stagione turbolento ma è costretta a scontare 5 secondi di penalità con Tsunoda. Il giapponese è stato protagonista di un sorpasso avventato su Zhou.

A deludere questo weekend è l’Aston Martin, che conclude la giornata con un 6º posto di Stroll e un 7º di Alonso.

Il Gran Premio di Spagna si conclude con una Red Bull inarrivabile guidata da un pilota perfetto.

La Ferrari arranca, non può combattere a Barcellona e probabilmente non potrà farlo per il resto della stagione. Maranello è indietro rispetto ai top team e il rosso appare sempre più sbiadito.

Nella domenica di Montmelò a festeggiare è il numero 1 seguito dalle due Mercedes, che festeggiano sul podio dopo un inizio di stagione sottotono.

Di seguito la classifica completa del Gran Premio di Spagna mentre aspettiamo il prossimo spegnimento dei semafori previsto per domenica 18 giugno in Canada!

1º Verstappen

2º Hamilton

3º Russell

4º Perez

5º Sainz

6º Stroll

7º Alonso

8º Ocon

9º Zhou

10º Gasly

11º Leclerc

12º Tsunoda

13º Piastri

14º De Vries

15º Hulkenberg

16º Albon

17º Norris

18º Magnussen

19º Bottas

20º Sargeant