Pronostico Malmo-Degerfors, per le quote è sfida a senso unico

I principali campionati europei sono stati archiviati, le luci dei riflettori si spostano quindi altrove. In Svezia ad esempio, visto che l'Allsvenskan è giunta all'11ª giornata. A scendere in campo saranno Malmo e Degerfors, c'è curiosità per vedere all'opera i biancocelesti. Dopo aver fatto 8 su 8, il Malmo ha prima pareggiato 2-2 contro l'Hacken campione in carica, poi perso nettamente per 3-0 un'altra sfida al vertice, contro l'Elfsborg.