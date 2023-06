Brasileirao, 9ª giornata: il pronostico di Vasco-Flamengo

Vasco-Flamengo, fai il tuo pronostico

Flamengo, segno 2 dalla quota conveniente

Un avversario che in casa ha fermato sul 2-2 il Palmeiras campione uscente ma poi ha perso 0-1 contro Bahia e Santos. Più ombre che luci per il Mengao in trasferta: vittoria sofferta col Bahia per 3-2, poi doppio ko per 1-2 con Internacional e Atletico Pr.

Vincere in trasferta non è semplice per nessuno in questo campionato, di certo però il Flamengo è superiore al Vasco e il recente successo nel sentitissimo “Fla-Flu” potrebbe dare una bella spinta a Gabriel Barbosa e soci. Il segno 2 paga più del doppio, come alternativa si può considerare la combo X2+Under 3,5 (o 4,5).