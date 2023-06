Pronostico Fiorentina-West Ham, quote e statistiche della finale di Conference League

La Fiorentina a Praga potrebbe scrivere una nuova pagina di storia. La "Viola" a 33 anni di distanza dalla sconfitta subita in finale di Coppa Uefa contro la Juventus si appresta a sfidare il West Ham in finale di Conference League. La compagine allenata da Vincenzo Italiano dopo aver chiuso il gruppo A alle spalle del Basaksehir (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 14 reti all'attivo e 6 al passivo) è riuscita ad eliminare in rapida successione squadre del calibro del Braga (battuto per 4-0 in Portogallo e per 3-2 a Firenze), del Sivasspor (all'1-0 ottenuto in casa ha fatto seguito il successo per 4-1 in terra turca), del Lech (ai polacchi non è bastata la vittoria per 3-2 fatta registrare al Franchi per ribaltare la sconfitta per 4-1 subita allo Stadion Miejski) e del Basilea. I toscani dopo aver perso la semifinale d'andata per 2-1 in casa si sono aggiudicati il ritorno in Svizzera grazie a un gol realizzato da Antonin Barak all'ultimo minuto di recupero del secondo tempo supplementare.