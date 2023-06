Copa Libertadores, il pronostico di River Plate-Fluminense

Quinta giornata della fase a gironi di Copa Libertadores, nel gruppo D va in scena una sfida "Argentina-Brasile": ovvero, River Plate vs Fluminense. La classifica dice che al momento si tratta di un testacoda anche se una vittoria permetterebbe al River, ultimo con 4 punti, di restare in piena corsa per la qualificazione agli ottavi del torneo.

River Plate-Fluminense, fai il tuo pronostico

All'andata manita del Fluminense

A campi invertiti un netto 5-1 per il Fluminense, motivo in più per dare slancio agli argentini. Il fattore campo può essere senza dubbio importante in partite come questa, il River sta facendo bene al Monumental e ha le quote dalla sua parte contro un avversario che ha perso le ultime quattro trasferte tra campionato e coppe.

Da segnalare che i quattro match finora giocati dal River in Copa Libertadores sono tutti terminati con almeno una rete per parte. L'esito Goal nell'occasione vale circa 1.65.