Copa Sudamericana, quote e pronostico di Estudiantes-Bragantino

Quinta giornata della fase a gironi della Copa Sudamericana, nel gruppo C si sfidano Estudiantes e Bragantino. Entrambe le squadre hanno conquistato 10 punti in 4 gare, l'undici brasiliano (primo grazie ad una miglior differenza reti) nelle prime due trasferte del torneo ha battuto sia il Tacuary per 4-1 che l'Oriente Petrolero per 4-0 mentre gli argentini nell'unica partita disputata davanti al proprio pubblico hanno liquidato la pratica Tacuary con un netto 4-0.