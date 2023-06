Playoff Serie C, molte reti in vista in Pescara-Foggia

Playoff di Serie C, la semifinale di ritorno tra il Pescara e il Foggia promette spettacolo. Allo stadio Adriatico si riparte dal "2-2" del "Pino Zaccheria". Entrambe le squadre fanno del gioco offensivo la loro arma migliore, la squadra allenata da Zdenek Zeman (58 gol all'attivo e 42 al passivo nella regular season) nelle 5 gare disputate in questi playoff è andata a segno in ben 12 occasioni (oltre ai 2 gol segnati sul campo del Foggia i biancazzurri hanno realizzato ben 5 reti sia agli ottavi contro la Virtus Verona che ai quarti contro l'Entella) mentre l'undici calabrese (60 gol segnati e 44 subiti nel Girone C) in questa fase finale del torneo è riuscita ad andare a segno per ben 10 volte.