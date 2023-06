Playoff promozione di Serie C, quote e pronostico di Cesena-Lecco

Il Cesena è ad un passo dalla finale playoff promozione. La compagine romagnola dopo aver vinto la semifinale d'andata sul campo del Lecco (2-1) si appresta a chiudere l'opera davanti al proprio pubblico. Il Cesena ha chiuso il campionato (Girone B) al secondo posto con ben 38 punti conquistati all'Orogel Stadium Dino Manuzzi (11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte con 37 reti all'attivo e 15 al passivo) mentre il Lecco (terzo classificato nel Girone A) in trasferta è riuscito a centrare il successo soltanto in 5 occasioni (6 pareggi e 8 sconfitte nelle restanti 14 gare esterne).