Mondiali Under 20, il pronostico di Italia-Corea del Sud

L'avventura dell' Italia di Carmine Nunziata ai Mondiali Under 20 è approdata alle semifinali . Sarà la Corea del Sud l'ultimo ostacolo prima della finalissima, gli asiatici hanno sconfitto la Nigeria contro cui gli Azzurrini hanno perso l'unica partita (0-2) della kermesse iridata. Per il resto, Casadei e compagni hanno vinto quattro gare segnando 11 gol mentre il computo totale delle reti al passivo è di 6.

Italia-Corea del Sud, fai il tuo pronostico

Equilibrio nei mercati Under/Over 2,5 e Goal/No Goal

L'Italia si è meritata sul campo il ruolo di favorita in questa semifinale. All'esordio ha battuto 3-2 il Brasile, nei quarti ha superato un'altra nazionale molto accreditata come l'Inghilterra per poi piegare 3-1 la Colombia, di certo non l'ultima arrivata. Insomma, Baldanzi e compagni ci credono e ci credono anche i bookie. La quota prevista per la vittoria azzurra al 90' è 1.60, il 2 della Corea del Sud paga oltre 5 volte la posta.

Nei quarti la Corea è stata messa alle corde dalla Nigeria ma il pregio degli asiatici è stato quello di saper resistere per poi piazzare il colpo letale nei supplementari. C'è equilibrio sia nel mercato Under/Over 2,5 che Goal/No Goal, per l'Italia sarà importante segnare per prima e mettere in discesa la strada verso la finale.

Il pronostico di Italia-Corea del Sud è una combo: 1X+Multigol 2-4 a quota 1.70.