Liga Profesional, quote e pronostico di Barracas Central-Rosario

Il Rosario rispetto al Barracas Central vanta ben 11 punti in più in classifica. Il ruolino di marcia esterno dei gialloblù però parla in maniera molto chiara, Veliz e compagni nelle precedenti 5 gare esterne del torneo (3 pareggi e 2 sconfitte) non sono mai riusciti a conquistare l'intera posta in palio.

Poche reti in vista

Matematicamente parlando il Barracas Central in casa viaggia a una media di un gol esatto realizzato a partita mentre il Rosario in trasferta ha segnato soltanto 8 reti in 9 incontri. Le quote non si sbilanciano e propongono il segno 1 a 2.75 e il "2" a 2.45. Poche reti nell'aria, ok l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.