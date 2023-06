Pronostico City-Inter, per le quote la finale è da Over 2,5

Grande attesa per Manchester City-Inter , la finale di Champions League 2022/23 . Il tassello che manca alla squadra di Guardiola per completare il Triplete , dopo aver vinto Premier League e FA Cup (2-1 al Manchester United in finale). In molti ritengono il Manchester City la squadra più forte al mondo attualmente in circolazione. Una tesi avvalorata dalla “facilità” con cui Haaland e compagni hanno battuto il Real Madrid in semifinale (4-0 in casa) e il Bayern nei quarti (3-0 sempre tra le mura amiche). Ora però Guardiola dovrà uscire dalla comfort zone dell’Etihad e l’Inter, in partita secca, proverà a rovinare la festa alla super favorita di questa finale .

Manchester City-Inter, fai il tuo pronostico

Ultime quattro finali di Champions con un dato ricorrente

L’Inter approda a Istanbul dopo il secondo posto alle spalle del Bayern conquistato nei gironi. Poi, la fase a eliminazione diretta: Porto e Benfica accompagnate alla porta, stesso destino per il Milan battuto con un complessivo 3-0 tra andata e ritorno. Se ci si sofferma sui dati di questa seconda fase, i nerazzurri fanno registrare una prevalenza di Under 2,5 (5) sull’Over (1). In perfetta parità invece il bilancio degli inglesi con 3 Over e 3 Under a referto.

Detto che, per i bookie, il City parte nettamente favorito, è l’Over 2,5 a riscuotere i maggiori consensi. Questa opzione è offerta a 1.70 mentre l’Under 2,5 paga circa 2.10.

Le ultime 4 finali di Champions sono terminate con almeno una porta inviolata (No Goal) e due reti al massimo (Under 2,5). Da segnalare che i blu di Manchester non subiscono almeno due reti addirittura dal 19 gennaio, partita tra l’altro vinta 4-2 contro il Tottenham in Premier League. Da tenere d’occhio la combo Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite a quota 1.80.