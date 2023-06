Eliteserien: statistiche e pronostico di Bodo Glimt-Ham Kam

In testa alla classifica dell’Eliteserien c’è un Bodo Glimt che è stato capace di totalizzare ben 28 punti in 10 partite. La compagine giallonera, allenata da Kjetil Knutsen, questo fine settimana non dovrebbe trovare problemi ad impensierire la retroguardia di un Ham Kam che ha sempre perso nelle prime 4 trasferte del torneo (ben 17 le reti al passivo).