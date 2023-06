Pronostico Bari-Cagliari, 90 minuti per la promozione in Serie A

Ultimi 90 minuti decisivi per decretare la terza squadra promossa in Serie A . Il verdetto uscirà dal San Nicola , dove tifo e calore sono già ampiamente da massima categoria. Qui il Bari porta in dote il prezioso pareggio ottenuto alla Unipol Domus di Cagliari , frutto del rigore di Antenucci che ha risposto al vantaggio iniziale dei sardi firmato (tanto per cambiare) Lapadula .

Bari-Cagliari, fai il tuo pronostico

Partita equilibrata, ecco i consigli

Nove tiri in porta contro tre, dieci corner a sette, occasioni a raffica sventate da un monumentale Radunovic. Che il Bari abbia meritato... il pari in Sardegna è poco ma sicuro. Rimpianti per il Cagliari che ha avuto le sue occasioni per vincere il match, vittoria che Ranieri dovrà centrare al San Nicola per staccare il biglietto per la A.

Qui Antenucci e compagni sono imbattuti dal 28 gennaio, un passo falso contro il Perugia a cui però hanno fatto seguito 9 risultati utili di fila: cinque vittorie e quattro pareggi. In otto di queste occasioni i Mignani boys hanno sempre segnato minimo una, massimo due reti. Traduzione, Multigol Casa 1-2.

Il Cagliari è alla sua quinta fatica in questi playoff, nell'unica trasferta disputata Lapadula e soci hanno pareggiato a Parma (0-0) garantendosi un posto in questa finale promozione. Il totale stagionale delle trasferte in cadetteria è salito dunque a 20 e a crescere sono anche i numeri relativi a No Goal (12 in 20 trasferte) e Under 2,5 (13 in 20 gare esterne). Stando sempre alle statistiche, i sardi hanno pareggiato di media una trasferta su due e anche in questo caso l'equilibrio potrebbe farla da padrone.

Oltre al Multigol Casa 1-2 da tenere d'occhio l'esito Multichance X primo tempo o X finale.