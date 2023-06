Spareggio Serie A, quote e pronostico di Spezia-Verona

Stadio Olimpico , Roma-Spezia , un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala al 91° minuto dell'ultima giornata di campionato (gol del definitivo 2-1 per i giallorossi) non ha permesso alla compagine ligure di festeggiare la permanenza matematica in Serie A (con il pareggio lo Spezia avrebbe chiuso la stagione con un punto in più del Verona che domenica scorsa ha perso incassando ben 3 reti sul campo del Milan ).

Lo spareggio tra Spezia e Verona ora decreterà quindi quale squadra accompagnerà Cremonese e Sampdoria in Serie B. Le regole dell'incontro parlano chiaro: la partita si giocherà in campo neutro e al novantesimo in caso di parità non verranno disputati i tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore.

La compagine allenata da Leonardo Semplici prima di perdere per 2-1 contro la Roma aveva fatto registrare soltanto 1 vittoria (2-0 al "Picco" contro il Milan), 4 pareggi (1-1 contro Salernitana, Fiorentina e Sampdoria e 0-0 con il Lecce) e 5 sconfitte (3-0 con la Lazio, 2-0 con il Monza, 3-2 contro l'Atalanta, 2-0 con la Cremonese e 4-0 contro il Torino) nelle precedenti 10 gare del torneo.

Il club guidato dalle direttive di Marco Zaffaroni invece è andato leggermente meglio, ben 12 punti conquistati (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) prima del 3-1 subito a Milano.

Numeri alla mano si nota subito che sia lo Spezia che il Verona hanno realizzato esattamente 31 reti in 38 giornate (entrambe le compagini viaggiano a una media di 0,81 gol segnati a partita) mentre per quanto riguarda i gol al passivo sono 62 le reti incassate dai liguri mentre l'Hellas è fermo a quota 59.

Fai ora i tuoi pronostici!

In palio la permanenza in Serie A

In questa stagione lo Spezia è sempre riuscito a fermare il Verona. Il match andato in scena nel girone d'andata è stato vinto dai bianconeri per 2-1 (al "Bentegodi") mentre al ritorno (al "Picco") il confronto è terminato a reti bianche. Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 moltiplica la posta per circa 2.90, la "X" si gioca a 3.05 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.60.

Da non escludere la possibilità che il match possa regalare più emozioni nella ripresa, la "X" all'intervallo raddoppia una qualsiasi puntata. Piace anche la "combo" che lega l'Under 1,5 primo tempo all'Over 0,5 secondo tempo.