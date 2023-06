Amichevole Germania-Ucraina: pronostico e migliori quote

A Brema va in scena l' amichevole Germania-Ucraina , partita dai tanti significati per le due nazionali . I tedeschi ospiteranno la fase finale degli Europei del 2024 , gli ucraini sono inseriti nello stesso girone dell' Italia e a fine marzo hanno perso 2-0 in casa dell' Inghilterra il loro unico match disputato.

Germania-Ucraina, fai il tuo pronostico

Combo Goal+Over 2,5: la quota non è male!

Si gioca a Brema e il tifo sarà speciale per il beniamino di casa Niclas Fullkrug. L'attaccante del Werder è andato a segno due volte nell'amichevole vinta 2-0 col Perù e una volta nell'esibizione persa a Colonia contro il Belgio a fine marzo (2-3). La striscia di gare consecutive in cui la punta ha messo la sua firma sale a quattro considerando anche i match del Mondiale giocati dalla Germania contro Spagna (1-1) e Costa Rica (vittoria tedesca per 4-2).

L'Ucraina viene da cinque No Goal di fila, il nuovo corso targato Rebrov segnerà una svolta anche da questo punto di vista? Le quote individuano nella Germania la netta favorita per la vittoria finale, l'1 vale mediamente 1.35; a 5 il pareggio mentre il 2 dell'Ucraina può arrivare fino a 7.50.

Con proporzioni chiaramente diverse ma i bookie sono concordi nel ritenere più probabile il Goal rispetto al No Goal. Non c'è posta in palio ma entrambe vogliono ben figurare, si fa dunque strada l'opzione Goal+Over 2,5 che regala una quota davvero niente male: 2.05.