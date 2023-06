Scommesse Liga Profesional, il pronostico di San Lorenzo-Central Cordoba

Giunti alla 20ª giornata di campionato è lecito domandarsi se esista una squadra della Liga Profesional in grado di fermare il San Lorenzo in casa. L'undici guidato da Ruben Dario Insua nelle prime 10 gare disputate al " Pedro Bidegain " di Buenos Aires non solo non ha ancora mai perso (7 vittorie e 3 pareggi) ma non ha neanche mai subito gol (11 le reti all'attivo).

Il Central Cordoba è attualmente posizionato nella parte centrale della classifica con 23 punti e nelle 9 trasferte fin qui disputate ha fatto registrare 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte (un solo ko nelle precedenti 5 gare esterne).

San Lorenzo favorito ma...

Quote alla mano non sembra esserci partita, la vittoria del San Lorenzo moltiplica la posta per circa 1.85 mentre la prima sconfitta interna di Andres Vombergar e compagni è proposta mediamente a 4.75. Se si vuole andare in controtendenza (il San Lorenzo in casa è reduce da 6 partite terminate con la "combo" Under 2,5+No Goal) si può provare anche il "semplice" Over 0,5 Ospite al termine del secondo tempo (a 1.80). Rossoblù nettamente favoriti, la "combo" 1X+Multigol 1-3 è offerta a 1.75.