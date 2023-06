Pronostico Foggia-Lecco, l'andata della finale playoff di Serie C

In pochi si sarebbero aspettati una finale tra Foggia e Lecco. E invece, a giocarsi un posto nella Serie B del prossimo anno ci sono proprio loro, le creature di Rossi e Foschi. In semifinale hanno eliminato ai rigori Pescara e Cesena, non due squadre qualsiasi. E le emozioni non sono finite, anzi.

Foggia-Lecco, fai il tuo pronostico

Gara ad alta tensione allo Zaccheria

Il Foggia aveva chiuso al quarto posto nel girone C di Serie C e la sua avventura è iniziata con un pari sofferto contro il Potenza. Poi, il capolavoro con l'Audace Cerignola, battuto 3-0 al ritorno con due reti nel recupero. I satanelli avevano perso 4-1 all'andata e tutto sembrava compromesso. Pronostico ribaltato anche contro il Crotone (1-0 allo Zaccheria, 2-2 allo Scida) prima del doppio pareggio contro il Pescara di Zeman e conseguente lotteria dei rigori che ha premiato i rossoneri.

Il Lecco rispetto al Foggia ha disputato una gara in meno e quel che colpisce è che nei suoi incontri la squadra che giocava in casa non ha mai vinto! Le vittime del Lecco sono state Ancona, Pordenone e Cesena.

In sei delle sette partite giocate dal Foggia è sempre uscito o il Goal o l'Over 2,5: da vedere se questa tendenza troverà conferma in una partita ad alta tensione. Gli esiti da tenere d'occhio sono il Multigol Casa 1-2 e la combo 1X + Multigol 1-4. Per quanto riguarda i marcatori, nelle fila del Foggia occhi puntati su Ogunseye che ha realizzato 11 reti in regular season mentre nei playoff (complice un minutaggio complessivamente ridotto) è ancora a secco.

Foggia-Lecco, chi verrà promosso? Ecco le Antepost

Nel doppio confronto tutto può succedere anche se, per i bookie, c'è una squadra nettamente favorita sull'altra in ottica passaggio turno (che equivale a dire promozione in Serie B). La vittoria dei playoff da parte del Foggia di Delio Rossi è un'eventualità offerta a 1.60 mentre l'impresa del Lecco renderebbe circa 2.20 volte la posta.