Il Gimnasia La Plata ospita l'Huracan, ecco il pronostico

In contemporanea con Atletico Tucuman-Godoy Cruz va in scena anche Gimnasia La Plata-Huracan. La compagine biancoblù dopo aver fatto registrare 1 vittoria (1-0 contro il Lanus) e due pareggi (0-0 con il Sarmiento e 1-1 con il Tigre) nelle ultime 3 gare casalinghe potrebbe riuscire a mantenere l’imbattibilità contro un Huracan che in trasferta viaggia a una media di 0,6 punti conquistati a partita (1 successo, 3 pareggi e 6 sconfitte).