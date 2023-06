Nations League, il pronostico di Spagna-Italia

Spagna-Italia, fai il tuo pronostico

Un'indicazione dai risultati recenti (e dai precedenti)

La Spagna ha "soffiato" il posto al Portogallo battendolo 1-0 (gol di Morata) nel match decisivo giocato a fine settembre. In panchina c'era ancora Luis Enrique mentre da fine marzo è Luis de la Fuente a sedere sulla panchina delle Furie Rosse, che nelle qualificazioni a Euro 2024 hanno debuttato battendo la Norvegia (priva di Haaland) per 3-0 per poi naufragare in Scozia (0-2).

L'Italia porta in dote a Enschede le due vittorie ottenute contro Inghilterra (1-0) e Ungheria (2-0 a Budapest), decisive per centrare primato nel girone e biglietto per la Final Four. Gli Azzurri al pari della Roja sono tuttavia un cantiere aperto, lo dimostra il ko per 1-2 contro gli inglesi nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei a cui ha fatto seguito il successo per 2-0 a Malta con le firme di Retegui e Pessina.

Dunque, risultati in chiaroscuro per entrambe le nazionali ma con una costante: il Multigol 2-3, centrato appunto da Spagna e Italia nelle prime due partite delle qualificazioni agli Europei. Uno score con due o tre reti al 90' vale doppio, anche i precedenti più recenti vanno in questa direzione.

Per le quote è la Spagna a partire favorita per la vittoria al 90'. Su Cplay e Begamestar l'1 vale 2.29, la X paga 3.20 mentre il 2 azzurro è bancato a 3.36. I bookie Better e GoldBet propongono l'1 a 2.25, il pareggio a 3.10 e il 2 a 3.40. Come detto per Mancini è una rivincita e l'Italia potrebbe anche chiudere imbattuta al 90', la doppia chance X2 vale una quota leggermente superiore all'1.60.