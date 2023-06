Pronostico Argentina-Australia, le quote sorridono all'Albiceleste

Chi riuscirà a fermare l' Argentina è una domanda che iniziano a porsi in molti. I numeri fatti registrare dall' Albiceleste negli ultimi 4 anni (dal 16 giugno 2019 in poi) sono davvero impressionanti, Lionel Messi e compagni hanno centrato il successo (amichevoli comprese) in ben 33 incontri su 50 (i successi salgono a 36 con l'aiuto degli extratime) mentre nei restanti 17 match sono riusciti comunque a rimanere imbattuti in 14 occasioni (solo 3 le sconfitte).

La Nazionale Campione del Mondo ora si appresta a sfidare l'Australia al "Workers' Stadium" di Pechino. La partita non mette in palio i tre punti ma risulta comunque interessante da seguire poichè rappresenta una sorta di rivincita del confronto andato in scena a Qatar 2022 (l'Argentina ha sconfitto per 2-1 l'Australia agli ottavi di finale grazie alle reti di Lionel Messi e Julian Alvarez).

I "Socceroos" dopo aver salutato il Mondiale hanno regalato una doppia "combo" Goal+Over 2,5 nelle successive due amichevoli disputate. L'Australia nel giro di pochi giorni ha prima vinto contro l'Ecuador per 3-1 (2-1 il punteggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco) e poi perso sempre contro "La Tricolor" per 2-1 (al vantaggio australiano realizzato da Borrello l'Ecuador ha risposto nella ripresa con Estupinan e Pacho).

Le quote di Argentina-Australia pendono tutte dalla parte dell'Albiceleste, la vittoria della Nazionale allenata da Lionel Scaloni è in lavagna solamente a 1.20 mentre la possibilità che i "Socceros" riescano a rimanere imbattuti al termine dei 90 minuti moltiplica la posta mediamente per 4.20 (doppia chance X2).

Se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la vittoria dell'Argentina in "combo" con il Multigol 2-4, una tale opzione moltiplica una qualsiasi puntata per 1.77. Curiosità: negli ultimi 4 anni con l'Albiceleste in campo non è mai uscito il "3-1" al termine del secondo tempo, il cluster "3-0; 3-1; 3-2" è proposto mediamente a 4.15.