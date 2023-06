Qualificazioni Europei, gruppo C: il pronostico di Malta-Inghilterra

Con l' Italia impegnata in Nations League l' Inghilterra ha l'occasione di allungare in vetta al gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024 . I " Three Lions " sono di scena a Ta' Qali per sfidare Malta nella terza giornata, in quello che sarà un testacoda sulla carta a senso unico. Inglesi primi con 6 punti, Malta ancora al palo in virtù delle sconfitte contro Macedonia (1-2) e Italia (0-2). Gli uomini di Southgate hanno prima fatto loro il big match con l' Italia (1-2), poi regolato l'Ucraina a Londra con reti di Kane e Saka .

Malta-Inghilterra, fai il tuo pronostico

Marcatori: le quote di Kane, Saka, Foden...

Mezzi tecnici limitati ma l'impegno non si discute. Negli ultimi 13 match disputati Malta non ha mai subìto più di due reti a partita. Come detto l'Inghilterra è andata a segno due volte contro Italia e Ucraina, probabile che contro un simile avversario Southgate chieda ai suoi maggiore cinismo per portare a casa una vittoria rotonda.

Quote irrisorie per segno 2 dell'Inghilterra e Over 2,5, come pure viene dato per "scontato" un sigillo di Kane, intorno all'1.40. L'Inghilterra può ovviamente far male a Malta con tanti giocatori di qualità, come Saka e Foden. Entrambi sono offerti marcatori intorno all'1.95.