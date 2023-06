Scommesse Polonia-Germania, ecco il pronostico del match

Amichevole di lusso al PGE Narodowy di Varsavia. La Polonia di Fernando Santos si appresta a ricevere una Germania già sicura di partecipare ai prossimi campionati europei in quanto paese ospitante. La Nazionale polacca nelle prime due gare di qualificazione ad Euro 2024 ha prima perso per 3-1 sul campo della Repubblica Ceca (nelle "Aquile Bianche" a segno Damian Szymanski) e poi ha conquistato i suoi primi 3 punti in casa contro l' Albania (1-0 grazie a un gol realizzato da Karol Swiderski).

La Germania dopo aver disputato soltanto tre partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) nel Mondiale andato in scena in Qatar (l'undici tedesco ha chiuso il gruppo E al terzo posto dietro a Giappone e Spagna) è riuscita a vincere soltanto una delle successive tre gare amichevoli disputate. Nel dettaglio la Nazioanle allenata da Hans-Dieter Flick dopo aver liquidato la pratica Perù (2-0) con una doppietta di Niclas Fullkrug non è riuscita poi a superare gli ostacoli Belgio (ko per 3-2 con ben due reti subite nei primi 10 minuti di gioco) e Ucraina (la sfida con gli ucraini è terminata sul punteggio di 3-3 ma ha visto la Germania chiudere in svantaggio il primo tempo per 2-1).

La Polonia nelle precedenti 10 sfide disputate davanti al proprio pubblico ha perso solamente contro il Belgio (1-0), l'Olanda (2-0) e l'Ungheria (2-1) mentre nelle restanti 7 gare interne ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie e 1 pareggio.

La Germania nelle ultime 10 partite giocate fuori casa (amichevoli comprese) è riuscita a mantenere la propria porta inviolata soltanto in 3 occasioni. Il Goal in questo incontro è proposto mediamente a 1.80 mentre il Multigol Casa 1-2 si trova in lavagna a 1.65. Le quote di questo incontro pendono comunque dalla parte dell'undici tedesco, il "2" moltiplica la posta per circa 1.70 mentre la doppia chance 1X è offerta a 2.10 (la Germania ha pareggiato per ben 5 volte nelle ultime 7 trasferte).