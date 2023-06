Scamacca alla Roma, per le quote l'affare è fatto

Il calciomercato al centro del mondo. Tra i giocatori con la valigia in mano c'è anche Gianluca Scamacca, nel mirino della Roma che sta provando a regalare a Mourinho un attaccante che vada a riempire lo slot lasciato libero dall'infortunato Abraham. Il West Ham dice "No" al prestito ma... per i bookie è un No che diventerà "Sì". Ecco perchè...