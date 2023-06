Pronostico Montenegro-Ungheria, l'undici di Rossi può stupire ancora

L' Ungheria dopo aver convinto anche le persone più scettiche nel corso dell'ultima edizione della Uefa Nations League ha iniziato nel migliore dei modi il cammino verso Euro 2024 . La Nazionale allenata da Marco Rossi nell'ultima partita ufficiale ha battuto per 3-0 la Bulgaria (tutti e tre i gol sono stati realizzati nella prima frazione di gara) ma i risultati più "stupefacenti" li ha senza dubbio ottenuti nella già citata " Uefa Nations League ". In questa competizione l' Ungheria è riuscita a chiudere il suo girone davanti a Nazionali del calibro di Germania (al pareggio per 1-1 fatto registrare a Budapest ha fatto seguito il successo per 1-0 centrato a Lipsia) e Inghilterra (i magiari hanno sconfitto gli inglesi per 1-0 alla Puskas Arena e per 4-0 al Molineux Stadium di Wolverhampton).

Il Montenegro, prossimo avversario dell'Ungheria, è reduce dal ko interno contro la Serbia (2-0) mentre nella prima sfida disputata nel gruppo G è riuscita a vincere per 1-0 in Bulgaria. Al momento entrambe le Nazionali hanno 3 punti in classifica ma l'Ungheria vincendo questo incontro potrebbe già acquisire un vantaggio di 3 punti sul terzo posto con una gara da recuperare.

Fai ora i tuoi pronostici!

Una "combo" interessante, scopri il pronostico

Nonostante giochi in trasferta la Nazionale ungherese parte con i favori del pronostico. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è offerto mediamente a 2.20 mentre la vittoria del Montenegro è proposta a 3.55. Per le quote il confronto tra le due Nazionali non dovrebbe regalare molte emozioni, l'Under 2,5 si trova in lavagna solamente a 1.65 mentre il No Goal moltiplica la posta per 1.75. Interessante la "combo" che lega l'Under 1,5 Casa all'Over 0,5 Ospite (il Montenegro può segnare al massimo una rete mentre l'Ungheria ne deve realizzare almeno una) al termine del secondo tempo di gioco.