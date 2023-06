Nations League, ecco le quote e il pronostico di Croazia-Spagna

La Nations League si chiude al "De Kuip" di Rotterdam con la sfida tra la Croazia e la Spagna. Per le "Furie Rosse" si tratterà di una seconda chance dopo la sconfitta subita nel 2021 in finale contro la Francia. Le due Nazionali si presentano all'appuntamento con una sola sconfitta alle spalle in questa edizione del torneo, i "Vatreni" prima di eliminare l'Olanda avevano fatto registrare 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nel Gruppo 1 mentre la Spagna, nel Gruppo 2, aveva totalizzato ben 11 punti in 6 match (3 successi, 2 pareggi e 1 sconfitta).