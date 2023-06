Playoff Serie C, le quote e il pronostico di Lecco-Foggia

Secondo tempo con il Foggia all’assalto, gli episodi però hanno remato contro agli uomini di Delio Rossi: gol annullato a Ogunseye e contatto dubbio in area del Lecco tra Frigerio e il solito Lepore. Poi tanta stanchezza, girandola di cambi e un 1-1 che sembrava scritto, prima della magìa dell’esperto giocatore del Lecco.

Oggi si replica allo stadio “Rigamonti Ceppi”, la squadra allenata da Luciano Foschi sarà promossa in Serie B se evita la sconfitta. Se invece il Foggia vince con una rete di scarto si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Andrea Schenetti e compagni vanno a segno da 26 partite consecutive, nelle ultime 8 partite del Lecco non è mai uscito il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro. Dunque può ancora succedere di tutto in un match che promette emozioni. Può starci il Gol, sarebbe il quinto di fila per il Foggia. In alternativa occhio al Multigol Ospite 1-2.