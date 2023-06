Pronostico Francia-Grecia, Deschamps sfida Poyet

Alla Francia vice-Campione del Mondo manca solo la Grecia per completare la prima tornata del gruppo B. Olanda, Irlanda e Gibilterra non hanno avuto scampo contro i Bleus, che hanno realizzato otto gol totali senza incassarne alcuno. Gli uomini allenati da Gustavo Poyet viaggiano con 6 punti in due partite, pratica Gibilterra archiviata 3-0 come per i francesi, poi il recente 2-1 all’Irlanda.