GP Montreal: la Ferrari fa ben sperare

Si conclude con un’altra vittoria di Max Verstappen il GP del Canada. L’olandese domina l’intera gara vincendo l’8ª tappa della Formula 1 2023.

Dietro al campione di sono Fernando Alonso e Lewis Hamilton, seguiti dalle due Ferrari di Lelcerc e Sainz.

La Ferrari stupisce con una strategia ottima portando i suoi piloti a scalare la classifica dopo una qualifica da dimenticare (Leclerc partiva 10º e Sainz 11º).

A seguire le rosse c’è Sergio Perez, che fatica in Canada con una monoposto che appare nettamente inferiore rispetto a quella del compagno di squadra. Il messicano arriva solo 6º di fronte ad un campione del mondo con cui condivide il box.

La Mercedes vive una gara tra luci ed ombre con il 3º posto di Hamilton e il ritiro di Russell. L’inglese è stato protagonista di un contatto che gli è costato un pit stop extra, dopo essere arrivato dal fondo all’8º posto, il numero 63 è stato costretto al ritiro.

Non stupiscono le McLaren con un 11º posto di Piastri e un 13º di Norris.

La Haas smentisce la brillante qualifica di Hulkenberg con un 15º posto del tedesco è un 17º del compagno di squadra. In particolare, Magnussen è stato protagonista di un contatto con De Vries. L’olandese firma una gara anonima con un 18º e ultimo posto.

La Williams regala l’emozione della 7ª posizione di Albon ed è costretta al ritiro (quasi) immediato con l’americano Sargeant a causa di alcuni problemi alla sua monoposto.

In una Formula 1 che regala gare sempre uguali, l’unica emozione è data dall’ intreccio di sorpassi tra Hamilton e Alonso, che lottano per ottenere la seconda posizione dietro all’imbattibile campione.

Super Max trionfa in Canada eguagliando il numero di vittorie di Senna.

Lascio di seguito la classifica completa del GP del Canada mentre aspettiamo con ansia il prossimo spegnimento dei semafori previsto per domenica 2 luglio in Austria.