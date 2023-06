Pronostico Turchia-Galles, fiducia a Cengiz Under e compagni

Turchia-Galles, fai il tuo pronostico

La Turchia parte favorita

Chi ha festeggiato e chi è uscito a testa bassa: in comune, però, un doppio Goal e Over. Non una novità per la Turchia, che ha centrato l’Over 2,5 in sei delle ultime sette partite giocate. In queste prime tre gare del girone la Turchia ha sempre fatto registrare il segno 2 finale: ha vinto quando giocava fuori (contro Armenia e Lettonia) e ha perso quando era impegnata in casa (0-2 contro la Croazia).

A Samsun Cengiz Under e compagni proveranno a invertire la tendenza. Il segno 1 al 90’ supera quota 1.80 ed è un’opzione che ci può stare alla luce del rendimento deficitario del Galles nell’ultimo anno: una sola vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte.