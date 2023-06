Pronostico Ucraina-Malta, una combo speciale

Con l’Italia “stoppata” dalla Nations League la quarta giornata del gruppo C va comunque avanti. Procede senza intoppi la marcia dell’Inghilterra che col poker a Malta vola a 9 punti, sei in più rispetto alle inseguitrici tra cui l’Ucraina. La selezione di Rebrov dopo aver sfiorato il colpaccio in amichevole contro la Germania è andata a vincere 3-2 in rimonta a Skopje. Dunque la mano dell’ex attaccante si vede: 6 gol segnati in 180 minuti.