Pronostico Islanda-Portogallo, Ronaldo e compagni favoriti

Islanda-Portogallo, fai il tuo pronostico

Statistiche e consigli scommesse

I risultati del Portogallo fanno emergere un triplo Over 2,5+No Goal e anche l'Islanda viaggia a braccetto con l'Over 2,5. Curiosità, sempre somma gol Dispari per Finnbogason e compagni, chiamati a scalare l'Everest contro una selezione che può permettersi di alternare i giocatori senza perdere in qualità.

Contro la Bosnia Ronaldo non ha segnato mentre Leao è rimasto in panchina a guardare i suoi compagni vincere per 3-0. Il milanista potrebbe trovare spazio a Reykjavik, ok l'ipotesi "Segna o fa assist" nel corso dei 90 minuti.

Per le quote Portogallo favorito senza discussioni, il 2 è valutato poco più di 1.30. Difficile segnare a questo Portogallo, per questo motivo il No Goal è "in vantaggio" sul Goal. Da provare il Multigol 2-4, proposto a 1.50.