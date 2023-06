Europei Under 21, gruppo B: il pronostico di Ucraina-Croazia

Oltre a Romania-Spagna il gruppo B degli Europei Under 21 propone, nella giornata inaugurale, Ucraina-Croazia . Match tra due seconde classificate nei gironi eliminatori, la Croazia ha chiuso alle spalle della Norvegia ed è quindi dovuta ricorrere al playoff , superato col brivido ai rigori contro la Danimarca . Ucraina promossa nello spareggio contro la Slovacchia mentre nel girone (sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta) si era piazzata alle spalle dell'irresistibile Francia .

Ucraina-Croazia, fai il tuo pronostico

Vietato perdere

Posta in palio alta a Bucarest, perdere all'esordio vorrebbe dire compromettere il cammino. Ecco perchè almeno inizialmente potrebbe prevalere la prudenza. Una buona soluzione potrebbe essere l'Under 1,5 1° tempo + Under 2,5 2° tempo a quota 1.55.

Per le quote Croazia leggermente favorita a 2.20, nelle ultime sette partite la selezione allenata da Dragan Skocic ha perso (al 90') solo contro la Danimarca. L'Ucraina nelle qualificazioni non ha segnato (nè fatto punti) solo contro la temibile Francia, interessante il Multigol "Casa" 1-2 proposto a 1.60.