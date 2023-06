Scommesse Premier Division, ecco il pronostico di Bohemians-Shamrock Rovers

Il Bohemians, prossimo avversario dei biancoverdi, è quarto ad un punto di distanza da un St. Patrick che occupa l'ultima posizione valida per la qualificazione alla prossima Conference League. Il Bohemians nelle prime 9 gare casalinghe disputate ha fatto registrare 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte (16 reti realizzate e 9 subite) mentre lo Shamrock Rovers in trasferta vanta 6 successi, 3 pareggi e 1 sola sconfitta (18 gol all'attivo e soltanto 3 al passivo).

Fai ora i tuoi pronostici!

Modalità No Goal attiva, scopri il pronostico

Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito come la capolista del campionato irlandese parta leggermente con i favori del pronostico. Il successo dello Shamrock Rovers è in lavagna a 2.20 mentre sia il segno 1 che la "X" si giocano a circa 3.20.

Entrambe le squadre sono in modalità No Goal, il Bohemians al "Dalymount Park" ritarda il Goal da 4 match consecutivi mentre lo Shamrock Rovers ha sempre regalato il No Goal nelle ultime 8 trasferte del torneo. La possibiltà che questa sfida termini con entrambe le porte violate al triplice fischio si gioca a 1.85.