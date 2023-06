Liga Profesional, il pronostico di Huracan-Newell's

Il campionato argentino come spesso accade manda in onda partite in modalità "spezzatino". Anche la 21ª giornata non fa eccezione, alla mezzanotte (in Italia) si gioca Huracan-Newell's Old Boys. Gli ospiti, agli ordini di Gabriel "El Gringo" Heinze, hanno 10 punti in più in classifica ma nelle previsioni dei bookmakers l'esito è a dir poco incerto tanto che il pareggio scende sotto quota 3.