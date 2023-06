Pronostico Argentinos-Defensa, statistiche e consigli scommesse

Argentinos Jrs-Defensa y Justicia è un match tra due squadre che in classifica gravitano in "zona Copa Sudamericana". L'Argentinos nelle prime 20 giornate ha raccolto 29 punti contro i 33 del Defensa che con soli 4 gol subìti in 9 trasferte può vantare la miglior difesa da trasferta del campionato argentino .

Argentinos-Defensa, fai il tuo pronostico

Intriga il Multigol Casa 2-4, scopri quanto paga

Anche la squadra allenata da Gabriel Milito però ha validi argomenti in suo favore. Nelle ultime due giornate di campionato ha piegato per 1-0 Platense e Velez e i suoi numeri casalinghi certificano un'ottima media di 2 gol segnati a partita, un lusso che si concedono in pochi in questo tipo di campionato.

Per le quote l'Argentinos ha ottime possibilità di far suo l'incontro, il segno 1 è proposto a 1.95 mentre il 2 è più alto, a 3.85. Anche alla luce delle statistiche sopra riportate un buon compromesso può essere la combo 1X+Under 3,5, che paga circa 1.60. Per i più arditi, il Multigol Casa 2-4 spinge la quota fino a 2.25.