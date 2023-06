Pronostico Georgia-Belgio, ecco le quote e le statistiche del match

La Georgia davanti al proprio pubblico dopo aver battuto il Portogallo per 2-0 (a segno Giorgi Gagua al minuto 37 e Saba Sazonov nel recupero del primo tempo) va a caccia di conferme contro un Belgio reduce dal pareggio a reti bianche con l' Olanda . La Nazionale allenata da Ramaz Svanadze al momento essendo l'unica ad aver vinto occupa il primo posto in classifica del gruppo A .

Il Belgio in avanti può contare su giocatori del calibro di Lois Openda (21 gol realizzati nell'ultima Ligue 1 con il Lens) e Charles De Ketelaere. La Georgia anche in questa sfida non parte di certo con i favori del pronostico ma rispetto a tre giorni fa (il segno 1 con il Portogallo pagava mediamente 8.50) i bookie sembrano dargli comunque un pizzico di fiducia in più. Il successo dei padroni di casa contro il Belgio è proposto mediamente a 5.45 (a 2.45 la doppia chance 1X) mentre il "2" si gioca a circa 1.55. L'Over 2,5 è offerto a 1.65 mentre la "combo" che lega il Goal alla possibilità che il match finisca con più di 2,5 reti al 90' è in lavagna a 2.10.