Europei Under 21, il pronostico di Romania-Ucraina

Un gol per tempo alla Croazia e l'Ucraina va. La nazionale allenata da Rotan è partita col piede giusto nel gruppo B degli Europei Under 21, al contrario della Romania messa sotto per tutti i 90 minuti da una straripante Spagna. Nel secondo impegno, in programma a Bucarest, sono dunque in palio punti importanti per il prosieguo di entrambe le selezioni.