Svizzera-Italia Under 21, il pronostico: segno 2 a 1.90

Raramente si vedono così tanti torti ai danni di una squadra in un singolo incontro. A farne le spese è stata l'Italia di Nicolato, che contro la Francia è uscita sconfitta per 2-1 condannata (oltre che da un clamoroso errore di Udogie) dalle sviste arbitrali non corrette da un Var che in questi Europei fa vacanza. Il mood azzurro del "No alibi, testa alla Svizzera" è tuttavia indice di maturità. Nicolato contro la Francia voleva capire a che punto fossero i suoi ragazzi e la risposta è stata di livello: la Svizzera si deve e si può battere.

La Svizzera è a tre punti avendo battuto in rimonta la Norvegia per 2-1, settima gara di fila con gli elvetici che hanno segnato... e lasciato segnare. Amdouni e compagni arrivano alla fase finale in qualità di miglior seconda nelle eliminatorie, chiuse alle spalle dell'Olanda nel girone di competenza.

L'Italia, stoppata anche dalle parate del francese Chevalier, è chiamata ad una maggior concretezza contro i pari età elvetici. Le quote danno fiducia a Pellegri e compagni, il segno 2 si attesta sull'1.90. Gli azzurrini hanno le carte in regola per andare a segno almeno due volte, l'Over 1,5 Ospite vale un buon raddoppio.