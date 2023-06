Pronostico Dundalk-St. Patricks, ecco un esito intrigante

Dundalk-St Patricks, fai il tuo pronostico

Il St. Patricks e l'esito ritardatario

Il Dundalk è reduce da tre vittorie di fila, il St. Patricks negli ultimi cinque turni ha messo da parte dodici punti. Sono loro, insieme all'UC Dublino, ad aver collezionato il maggior numero di Over 2,5 in campionato. Over 2,5 che si è visto nel doppio precedente stagionale, che ha fatto registrare un successo (casalingo) a testa.

Va detto che per le quote è un match equilibrato, il pareggio è un'opzione intrigante tenendo presente che il St. Patricks non "vede" pareggi dal 17 marzo scorso. Per abbassare un po' il coefficiente di difficoltà si può provare l'esito Multi chance X o Goal.